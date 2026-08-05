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Мишустин примет участие в заседании Евразийского межправсовета в Чолпон-Ате

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 6-7 августа примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета в Чолпон-Ате, сообщает пресс-служба кабинета министров.

"Главы правительств государств Евразийского экономического союза обсудят актуальные задачи углубления интеграции. Особое внимание будет уделено совершенствованию кооперации в области таможенного регулирования и администрирования, развитию электронной торговли, обеспечению продовольственной безопасности, цифровизации грузовых железнодорожных перевозок, формированию общего финансового рынка", - говорится в сообщении пресс-службы.

По ее данным, ожидается, что в заседании примут также участие делегации государств-наблюдателей при ЕАЭС.

В 2026 году в органах союза, включая Евразийский межправительственный совет, председательствует Республика Казахстан, сообщили в аппарате правительства РФ.

Там добавили, что в заседании межправительственного совета планируется участие государств-наблюдателей при Евразийском экономическом союзе.

"Планируется подписать соглашение об электронной торговле товарами в ЕАЭС, соглашение о допуске брокеров и дилеров одного государства - члена ЕАЭС к участию в организованных торгах бирж (организаторов торговли) других государств-членов, а также соглашение о взаимном признании документов об учёных званиях в государствах - членах ЕАЭС", - отметили в аппарате правительства.

В аппарате подчеркнули, что "стороны обсудят тенденции развития общего аграрного рынка, а также направления для дальнейшего взаимодействия по обеспечению продовольственной безопасности государств - членов ЕАЭС".

Особое внимание, сообщили там, предполагается уделить регулированию климатической повестки.

"Главы правительств планируют рассмотреть вопрос цифровизации грузовых железнодорожных перевозок, в том числе в рамках развития сотрудничества в транспортной сфере с Китаем", - говорится в сообщении.

Предстоящее заседание межправительственного совета станет 47-м по счёту с начала работы Евразийского экономического союза 1 января 2015 года и вторым в текущем году. Предыдущее заседание состоялось 26-27 марта 2026 года в казахстанском Шымкенте.

Михаил Мишустин ЕАЭС Казахстан
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