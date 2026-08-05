Иран использует прекращение огня с США для наращивания военного потенциала

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Тегеран продолжает наращивать военную мощь во время переговоров о завершении конфликта с США, сообщил в среду представитель иранской армии Мохаммад Акраминия.

"Мы максимально использовали возможности меморандума о взаимопонимании и каждый момент прекращения огня", - заявил он государственному телевидению Ирана.

По его словам, Тегеран использовал время для ремонта поврежденных систем и производства новых.

Он добавил, что в конфликте с США использовались беспилотники нового поколения, их технические характеристики будут объявлены позже.

В прошлом месяце исполняющий обязанности министра обороны Ирана Маджид ибн аль-Реза заявил, что производство ракет и беспилотников "не прекращалось ни на один день". Он подчеркнул, что объем производства БПЛА в три раза превысил довоенный уровень.

Ранее представитель КСИР Хоссейн Мохебби сообщал, что военный и оперативный потенциал Ирана значительно вырос за время, прошедшее с начала прекращения огня.

"Если противник вернется на военную арену, тип операции, география боя и даже тип используемого оружия будут другими, и Корпус стражей Исламской революции полностью готов ко всем возможным сценариям", - предупредил генерал.