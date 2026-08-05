Сестра Ким Чен Ына заявила о недопустимости милитаризации Японии

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Пхеньян рассмотрит "дополнительные военные варианты" в ответ на милитаризацию Японии, заявила заведующая отделом ЦК Трудовой партии Кореи и сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон.

"Мы ни в коем случае не будем допускать процесс военной эволюции Японии, которая может быть серьезной угрозой для безопасности КНДР", - говорится в заявлении Ким Ё Чжон, которое публикует ЦТАК.

Сестра Ким Чен Ына напомнила, что несколько дней назад Япония провела в Тихом океане испытательный запуск дальнобойных крылатых ракет Tomahawk, а в мае приняла участие в совместных военных учениях во главе с США на северном побережье филиппинского острова Лусон.

"Вооруженные силы и военное руководство КНДР разработают дополнительные военные варианты в связи с трансформацией Японии", - отметила она.

Ким Ё Чжон добавила, что Япония при помощи США "ускоряет превращение в военное государство".

"США угрожают стратегическому пространству России и нарушают мир и безопасность на Среднем Востоке с помощью НАТО в Европе, а также серьезно нарушают интересы безопасности антиимпериалистических и самостоятельных стран в АТР, используя в качестве ударного отряда своих приспешников, включая Японию и РК (Республика Корея - ИФ)", - заявила заведующая отделом ЦК ТПК.

Сестра Ким Чен Ына также призвала международное сообщество не допустить превращения Японии в военную державу.