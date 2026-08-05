Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Индонезии

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано в северной части Индонезии в акватории Молуккского моря, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки, эпицентр зафиксированного в 23:17 по Москве во вторник (в 04:17 по местному времени в среду) землетрясения находился в 135 км к северо-западу от города Тернате на одноименном острове.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,7. По ее данным, очаг землетрясения находился на глубине 35 км.