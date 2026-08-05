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Шеф Пентагона опроверг заявления об исчерпании запасов ракет-перехватчиков США

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Военный министр США Пит Хегсет назвал ложью утверждение телеканала CNN о том, что американские военные на 80% исчерпали запасы ракет-перехватчиков с начала конфликта с Ираном.

"Этот баннер не правда, CNN. Позор вам. Мы недостаточно ненавидим фейковые СМИ", - написал Хегсет в соцсети X, прикрепив фото с телеэкрана с заголовком соответствующей публикации телеканала.

Ранее CNN информировал, что американские военные израсходовали почти 80% своих перехватчиков для ключевых систем противоракетной обороны, уточнив, что эти запасы оказались особенно истощены за время конфликта с Ираном.

По данным источников телеканала, знакомых с последним отчетом, с начала конфликта американские военные использовали почти 80% своих ракет THAAD и примерно половину перехватчиков Patriot.

Пентагон США Иран
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