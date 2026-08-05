Поиск

Таджикистан и Турция заинтересованы в расширении инвестиционного сотрудничества

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Министр экономического развития и торговли Таджикистана Абдурахмонзода Абдурахмон Сафарали провел встречу с председателем делового совета Таджикистан-Турция Рушеном Четином, в ходе которой обсуждались перспективы расширения двустороннего торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия.

По данным министерства экономического развития и торговли РТ, стороны рассмотрели вопросы привлечения инвестиций и укрепления прямых связей между деловыми кругами двух стран.

Министр отметил, что благодаря политике президентов Таджикистана Эмомали Рахмона и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана двустороннее торгово-экономическое сотрудничество последовательно развивается.

Согласно официальным данным, товарооборот между Таджикистаном и Турцией в 2024 году составил $445,8 млн, увеличившись на 22,8% по сравнению с 2023 годом. При этом экспорт Таджикистана достиг $239,1 млн, импорт из Турции - $206,7 млн.

Турция является четвертым крупнейшим экспортным партнером Таджикистана. За период с 2007 по 2024 годы в экономику республики привлечено свыше $285 млн турецкого капитала, в том числе $151,6 млн прямых иностранных инвестиций.

В ходе встречи таджикская сторона представила возможности для создания совместных промышленных предприятий и реализации инвестиционных проектов в свободных экономических зонах республики. Особое внимание было уделено сотрудничеству в текстильной промышленности, переработке сельскохозяйственной продукции, производстве строительных материалов, фармацевтике и внедрении современных технологий.

По итогам переговоров стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем расширении торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия.

Таджикистан Турция Эмомали Рахмон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Фондовые индексы США резко выросли

 Фондовые индексы США резко выросли

Иран и Оман близки к заключению временного соглашения по Ормузскому проливу

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Индонезии

 Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Индонезии

Нетаньяху заявил, что Израиль не соглашался с планом Совета мира по разоружению ХАМАС

 Нетаньяху заявил, что Израиль не соглашался с планом Совета мира по разоружению ХАМАС

МИД Ирана заявил, что переговоры с Оманом по Ормузскому проливу идут позитивно

 МИД Ирана заявил, что переговоры с Оманом по Ормузскому проливу идут позитивно

В Сенате США приостановили ускоренное рассмотрение санкционного пакета против РФ

 В Сенате США приостановили ускоренное рассмотрение санкционного пакета против РФ

Во Франции задержали более 400 поджигателей лесов

 Во Франции задержали более 400 поджигателей лесов

ВМС США за три недели блокады Ирана перехватили 45 торговых судов

ЕК вновь подтвердила цель полностью прекратить поставки нефти из РФ в ЕС

 ЕК вновь подтвердила цель полностью прекратить поставки нефти из РФ в ЕС

Большинство прорвавшихся в испанскую Сеуту нелегалов вернулись в Марокко
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3456 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10922 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2520 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 294 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 452 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 183 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов