Таджикистан и Турция заинтересованы в расширении инвестиционного сотрудничества

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Министр экономического развития и торговли Таджикистана Абдурахмонзода Абдурахмон Сафарали провел встречу с председателем делового совета Таджикистан-Турция Рушеном Четином, в ходе которой обсуждались перспективы расширения двустороннего торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия.

По данным министерства экономического развития и торговли РТ, стороны рассмотрели вопросы привлечения инвестиций и укрепления прямых связей между деловыми кругами двух стран.

Министр отметил, что благодаря политике президентов Таджикистана Эмомали Рахмона и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана двустороннее торгово-экономическое сотрудничество последовательно развивается.

Согласно официальным данным, товарооборот между Таджикистаном и Турцией в 2024 году составил $445,8 млн, увеличившись на 22,8% по сравнению с 2023 годом. При этом экспорт Таджикистана достиг $239,1 млн, импорт из Турции - $206,7 млн.

Турция является четвертым крупнейшим экспортным партнером Таджикистана. За период с 2007 по 2024 годы в экономику республики привлечено свыше $285 млн турецкого капитала, в том числе $151,6 млн прямых иностранных инвестиций.

В ходе встречи таджикская сторона представила возможности для создания совместных промышленных предприятий и реализации инвестиционных проектов в свободных экономических зонах республики. Особое внимание было уделено сотрудничеству в текстильной промышленности, переработке сельскохозяйственной продукции, производстве строительных материалов, фармацевтике и внедрении современных технологий.

По итогам переговоров стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем расширении торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия.