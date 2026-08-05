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Танкеры под флагом Пакистана пересекают Баб-эль-Мандебский пролив, несмотря на блокаду хуситов

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Нефтяные танкеры под флагом Пакистана проходят через Баб-эль-Мандебский пролив, несмотря на блокаду со стороны хуситов, сообщает телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на компанию Windward, которая занимается отслеживанием морских грузопотоков.

Согласно сообщению, два нефтяных танкера под флагом Пакистана вышли из порта Янбу в Саудовской Аравии и прошли через Красное море и Баб-эль-Мандебский пролив без происшествий.

Отмечается, что это произошло через несколько дней после того, как МИД Пакистана предупредил хуситов, что любое нападение на судно под пакистанским флагом будет рассматриваться как угроза национальной безопасности страны.

В июле поддерживаемые Ираном хуситы и Саудовская Аравия возобновили обмен ударами. Хуситы объявили о морской блокаде в отношении саудовских судов и атаковали танкеры королевства в Красном море.

Они также заявили, что морская блокада распространяется не только на связанные с королевством суда, но и на весь морской транспорт, направляющийся в саудовские порты или выходящий из них.

Красное море Пакистан Саудовская Аравия
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