Патрушев обсудил с президентом Бразилии вопросы международной безопасности

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Президент Бразилии Лула да Силва принял помощника российского лидера, главу Морской коллегии РФ Николая Патрушева, который находится с рабочим визитом в республике.

В ходе переговоров были обсуждены актуальные вопросы российско- бразильского сотрудничества. Отдельно были затронуты вопросы международной безопасности.

Патрушев проинформировал Лулу да Силву о договоренностях, достигнутых в ходе проходящих двусторонних переговоров по линии Морской коллегии РФ с участием представителей министерств, научного сообщества и компаний двух стран.