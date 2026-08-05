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Патрушев обсудил с президентом Бразилии вопросы международной безопасности

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Президент Бразилии Лула да Силва принял помощника российского лидера, главу Морской коллегии РФ Николая Патрушева, который находится с рабочим визитом в республике.

В ходе переговоров были обсуждены актуальные вопросы российско- бразильского сотрудничества. Отдельно были затронуты вопросы международной безопасности.

Патрушев проинформировал Лулу да Силву о договоренностях, достигнутых в ходе проходящих двусторонних переговоров по линии Морской коллегии РФ с участием представителей министерств, научного сообщества и компаний двух стран.

Николай Патрушев Лула да Силва Бразилия
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