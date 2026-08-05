Президент Узбекистана поручил оптимизировать систему оплаты труда госслужащих

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ознакомился с предложениями по совершенствованию системы оплаты труда государственных гражданских служащих и поручил обеспечить её справедливость и прозрачность, сообщила пресс-служба главы государства.

В сообщении отмечается, что действующая система характеризуется значительными диспропорциями: доля должностного оклада в структуре заработной платы госслужащих не превышает 15%, тогда как до 70% фонда оплаты труда приходится на различные надбавки, премии и стимулирующие выплаты, не связанные с конкретными результатами работы.

Кроме того, сохраняется существенная разница в оплате труда сотрудников, занимающих одинаковые должности и выполняющих схожие функции в различных госорганах. В настоящее время условия оплаты труда регулируются более чем 50 отдельными нормативными документами.

В связи с этим предложено внедрить единую, прозрачную и основанную на результатах систему оплаты труда, которая охватит 54 тыс. государственных служащих.

В рамках реформы госорганы планируется разделить на национальный, республиканский, региональный, районный и городской уровни, а сотрудников - на группы административного управления, основной деятельности и поддержки.

Предлагается ввести новую тарифную сетку из 11 разрядов и шести ступеней. Вместо более десяти видов надбавок и премий предусматриваются три основных вида стимулирующих выплат, в том числе надбавки за квалификационный уровень и достижение ключевых показателей эффективности.

По итогам отчетного периода бонусы смогут получать сотрудники, выполнившие важные и сложные задачи, внедрившие инновационные подходы и добившиеся высоких результатов. При начислении таких выплат будет учитываться освоение современных информационных технологий, включая искусственный интеллект, повышение квалификации и приобретение новых профессиональных навыков.

Предусматривается, что зарплата сотрудников территориальных управлений не должна превышать оплату труда работников на аналогичных должностях в соответствующих хокимиятах (местных администрациях). При определении зарплат и штатной численности на районном и городском уровнях будет учитываться численность населения и особенности территории.

Мирзиёев подчеркнул необходимость обеспечить справедливость и прозрачность системы оплаты труда, увязав размер заработной платы с квалификацией, ответственностью и результатами работы госслужащих.