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Киргизско-российский экономический форум стартовал в Чолпон-Ате

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - VIII Киргизско-российский экономический форум "Кыргызстан 2030: партнёрство регионов КР-РФ как двигатель роста" начал свою работу в Чолпон-Ате, сообщил глава Российско-киргизского фонда развития Артем Новиков.

"Форум является флагманской площадкой для развития двустороннего торгово-экономического, инвестиционного и межрегионального сотрудничества, расширения деловых связей, а также продвижения проектов с участием регионов и бизнеса двух стран", - сказал Новиков.

По его словам, форум предоставляет уникальную возможность для установления прямых деловых контактов с представителями органов власти и бизнеса двух стран, презентации инвестиционных проектов и поиска партнёров для реализации совместных инициатив.

Российскую делегацию на форуме возглавляет заместитель председателя правительства Алексей Оверчук, киргизскую сторону представляет председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев.

Алексей Оверчук Чолпон-Ата Киргизия Артем Новиков
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