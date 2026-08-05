Киргизия поддерживает строительство нефтеперерабатывающего завода в Центральной Азии

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Киргизия поддерживает строительство крупного нефтеперерабатывающего завода в Центральной Азии, сообщил глава Российско-киргизского фонда развития Артем Новиков, выступая на Киргизско-российском экономическом форуме в среду.

"Местные резервы и синхронизация работы между перерабатывающими предприятиями позволят сформировать устойчивый региональный механизм топливной безопасности. В этом контексте особую актуальность приобретает инициатива, выдвинутая президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, о строительстве крупного нефтеперерабатывающего завода в Центральной Азии для обеспечения потребностей региона", - сказал Новиков.

По его словам, ключевую роль в этом вопросе могла бы сыграть Россия, имеющая колоссальный опыт, потенциал и технологии.

"Не менее важно укреплять региональное энергетическое взаимодействие: проекты атомных электростанций в Казахстане и Узбекистане, наряду с развитием гидроэнергетики Кыргызстана и Таджикистана, могут стать основой модернизации объединённой энергосистемы и формирования общего рынка электроэнергии Центральноазиатского региона. Параллельно необходимо устранять и административные, и цифровые барьеры для торговли и движения рабочей силы", - отметил Новиков.