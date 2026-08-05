В Абхазии отменили режим беспилотной опасности
Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Режим "Беспилотная опасность" отменен в Абхазии, сообщает в среду Минобороны республики
"На территории Абхазии отменен объявленный ранее режим беспилотной опасности"- говорится в сообщении.
Во время действия режима граждан просили соблюдать меры безопасности, не находиться в прямой зоне видимости аппаратов, оперативно покинуть опасную зону, укрывшись в зданиях или под деревьями, не прикасаться к БПЛА и не пытаться сбить их подручными средствами.