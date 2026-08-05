Ступень ракеты SpaceX упала на Луну

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Вторая ступень ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX в среду утром на скорости 8690 км/ч врезалась в поверхность Луны, сообщает ВВС со ссылкой на ученых.

Мощность взрыва, произошедшего в результате столкновения, оценивается в три килотонны в тротиловом эквиваленте. Столкновение прогнозировалось примерно 2:35 утра по времени Восточного побережья США (в 09:35 по Москве).

Наиболее четкие научные данные и изображения, предположительно, будут получены с помощью мощных наземных телескопов в Америке, где небо еще было темным в момент удара, отмечают ученые.

Ступень размером с американский школьный автобус находилась в космосе с января прошлого года после запуска к Луне двух посадочных модулей (американского Blue Ghost компании Firefly Aerospace и японского Resilience). Из-за недостатка топлива она не смогла как положено вернуться к Земле и сгореть в атмосфере, а вместо этого отправилась к Луне вслед за аппаратами, которые она вывела.

Вес корпуса ступени составлял примерно четыре тонны. По данным NASA, останки ракеты должны были упасть в районе кратеров Эйнштейна и Белла на западном краю Луны, который часто трудно видеть с Земли. В результате удара должен был образоваться кратер шириной от 20 до 30 м и глубиной 3,5 м и подняться огромное облако лунной пыли, которое было освещено солнечным светом, но его трудно заметить невооруженным глазом.