Премьер Молдавии назвал неприемлемой ситуацию с визитом афганской делегации в Кишинев

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Молдавии Василий Тофан назвал "неловкой и неприемлемой" ситуацию с визитом делегации Афганистана в Кишинев. Об этом он написал на своей странице в соцсетях, подчеркнув, что "Республика Молдова не признает правительство талибов".

"Одобрение этого визита – следствие ошибочной оценки и институциональной координации. Молдавская компания, осуществляющая активные поставки в Узбекистан, обратилась за поддержкой в ​​расширении сельскохозяйственного экспорта в Афганистан. Этот экспорт сам по себе не запрещен режимом санкций Евросоюза, Минсельхоз (Молдавии) направил запросы в МИД, Генеральный инспекторат по миграции и Погранполицию. Приглашенные не значились в санкционных списках, Инспекторат дал положительное заключение, а МИД - выдал визы. Консультации со Службой информации и безопасности не были обязательными, и Служба не была уведомлена", - пояснил глава правительства.

По его словам, "формально процедура была соблюдена, но без необходимой политической и дипломатической оценки", а результатом стало "ошибочное решение". "Надо четко установить ответственность и исправить механизм. В частности, мы пересмотрим механизм консультаций с СИБ", - пообещал премьер.

Визит афганской делегации вызвал скандал в политических кругах Молдавии. Оппозиция потребовала отставки министра иностранных дел и других чиновников, которые причастны к организации визита и выдаче виз.

В Кабуле заявили, что визит делегации министерства сельского хозяйства, ирригации и животноводства Афганистана был согласован с властями Молдавии. Он проходит со 2 по 7 августа и направлен на "развитие взаимодействия в области защиты растений, борьбы с вредителями, сельскохозяйственных исследований, управления коммерческими садами и внедрения современных агротехнологий".

14 мая 2026 года секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия выстроила диалог с движением талибов и налаживает полноценное партнерство.