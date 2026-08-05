В Киргизии ввели разрешения для альпинистов на восхождение на пик Победы

Фото: Юрий Куйдин/РИА Новости

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Власти Киргизии вводят разрешительную систему для альпинистов при восхождении на пик Победы, сообщили "Интерфаксу" в Госагентстве по развитию туризма.

"Мы вводим пермитную систему при восхождении на пик Победы. Сейчас любой альпинист, который захочет подняться на пик, должен получить официальное разрешение", - заявил представитель агентства.

По его словам, в ближайшее время официальное разрешение планируется выдать около 20 альпинистам, которые имеют высокий спортивный уровень.

"Первопричиной введения разрешительной системы стал трагический случай с Натальей Наговициной, погибшей на пике Победы в прошлом году", - отметил собеседник "Интерфакса".

Российская альпинистка Наталья Наговицина получила тяжелую травму ноги во время восхождения на пик Победы в августе 2025 года. Проведенная поисково-спасательная операция не позволила эвакуировать ее с вершины. В конце августа МЧС Киргизии сообщило об отсутствии признаков жизни альпинистки, после чего спасательная операция была официально прекращена.