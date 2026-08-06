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Астронавты NASA в четверг выйдут в открытый космос с борта МКС для монтажных работ

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Американские астронавты, работающие на Международной космической станции (МКС), в четверг выйдут в открытый космос для проведения работ по модернизации системы электропитания орбитальной лаборатории, сообщает NASA.

Астронавтам Джессике Меир и Анилу Менону предстоит смонтировать на сегменте S6 фермы станции оборудование для установки в конце этого года выдвижной солнечной батареи нового поколения IROSA. Она обеспечит дополнительной электроэнергией орбитальную лабораторию, включая критически важные системы для ее безопасного и контролируемого схода с орбиты, который планируется в конце 2030 года.

Выход из шлюзового модуля Quest американского сегмента станции начнется в 08:35 по времени Восточного побережья США (в 15:35 по Москве) и продлится примерно 7 часов.

Этот выход в открытый космос станет 281-м по счету в рамках работ по сборке, техническому обслуживанию и модернизации космической станции.

В настоящее время на МКС работает экипаж из семи человек, в том числе космонавты "Роскосмоса" Петр Дубров, Анна Кикина и Андрей Федяев, астронавты NASA Джессика Меир, Анил Менон и Джек Хэтэуэй, а также астронавт Европейского космического агентства (ESA) француженка Софи Адено.

NASA МКС Роскосмос
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