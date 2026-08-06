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Трамп надеется избежать действий, которые повысят цены на горючее

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы избежать действий, которые могли бы привести к росту цен на нефть и бензин в США.

"Цены на нефть и бензин упадут, и это произойдет очень быстро и очень скоро. В общем, это уже происходит, если вы обратите внимание... Может быть, нам снова придется их "поднять", но мы надеемся, что нам не придется", - заявил он, выступая на митинге в Лас-Вегасе.

Американские СМИ отмечают, что Трамп, вероятно, намекал на то, что цены вырастут, если ему придется снова наносить удары по Ирану.

Трамп подчеркнул, что его администрация работает над снижением цен, и, как только конфликт в Иране закончится, цены на нефть и горючее снова будут низкими.

Ранее в ходе выступления президент США заявил, что по-прежнему нацелен на соглашение с Ираном. При этом он отмечал, что считает текущие переговоры с Тегераном последним шансом для Ирана на мирное решение конфликта.

Дональд Трамп США
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