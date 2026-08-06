Землетрясение зафиксировано у филиппинского острова Минданао

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 5,7 зафиксирован в акватории моря Сулавеси у южного побережья острова Минданао (Филиппины) в четверг, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки филиала, эпицентр зафиксированного в 00:42 по Москве землетрясения находился в 93 км к югу от города Генерал-Сантос на Минданао и примерно в 10 км от небольшого острова Сарангани.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "очень сильное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,9. По ее данным, очаг землетрясения находился на глубине 10 км.

Как сообщалось, накануне в этом районе было зафиксировано землетрясение магнитудой, согласно разным оценкам, от 6,3 до 6,6.