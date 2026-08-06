Два взрыва раздались близ проходившего Ормузский пролив танкера

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - С проходившего Ормузский пролив танкера поступило сообщение о звуках взрывов, информировало Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

"Капитан танкера передал, что слышал два взрыва во время прохождения Ормузского пролива. (...) Экипаж и судно находятся в безопасности. Экологического ущерба не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Название танкера и его принадлежность не уточняются.

В UKMTO рекомендуют судам соблюдать осторожность и уведомлять о любой подозрительной активности.