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Два взрыва раздались близ проходившего Ормузский пролив танкера

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - С проходившего Ормузский пролив танкера поступило сообщение о звуках взрывов, информировало Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

"Капитан танкера передал, что слышал два взрыва во время прохождения Ормузского пролива. (...) Экипаж и судно находятся в безопасности. Экологического ущерба не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Название танкера и его принадлежность не уточняются.

В UKMTO рекомендуют судам соблюдать осторожность и уведомлять о любой подозрительной активности.

Хроника 28 февраля – 06 августа 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
UKMTO Ормузский пролив
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