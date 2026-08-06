Таджикистан и SpaceX провели переговоры о развитии цифровых технологий

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Душанбе и компания SpaceX/Starlink намерены развивать сотрудничество в сфере спутникового интернета и цифровых технологий, сообщает Агентство инноваций и цифровых технологий при президенте Республики Таджикистан.

Эксперты агентства провели рабочую онлайн-встречу с командой SpaceX/Starlink. Стороны обсудили дальнейшие направления взаимодействия после официального запуска сервиса Starlink в республике, уточнила пресс-служба агентства.

В ходе встречи агентство представило проект дорожной карты сотрудничества, предусматривающий использование возможностей спутникового интернета для учреждений здравоохранения и образования, предоставление государственных услуг и обеспечения связью госучреждений в отдаленных районах страны.

Кроме того, в рамках потенциального сотрудничества рассматривается развитие проектов по внедрению технологий искусственного интеллекта, цифровой картографии, а также по созданию экологически устойчивой вычислительной инфраструктуры ("зеленых" вычислений).

По итогам встречи стороны договорились продолжить совместную работу по подготовке и реализации дорожной карты сотрудничества.

В Агентстве инноваций и цифровых технологий отметили, что запуск деятельности Starlink в Таджикистане открывает новые возможности для развития долгосрочного технологического партнерства между республикой и SpaceX/Starlink.