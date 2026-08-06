Вэнс заявил, что переговоры с Ираном осложнены расколом внутри его правительства

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Переговоры с Тегераном проходят сложно из-за того, что правительство в Иране расколото, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News.

"Реальность такова, что, во-первых, иранцы - чрезвычайно трудные люди", - сказал Вэнс.

"Во-вторых, у них разрушенная система, поэтому в их системе есть люди, которые хотят, чтобы война закончилась. В их системе также есть люди, которые являются сумасшедшими радикалами, которые хотят продолжения войны", - отметил он.

Вэнс уточнил, что его задача - "справиться с этим и добиться наилучшего результата не только для американского народа, но и для президента Соединенных Штатов".

Он подчеркнул, что это будет "непросто" и потребует времени.

Однако, по прогнозам вице-президента, в итоге "у Ирана никогда не будет ядерного оружия, а Соединенные Штаты окажутся в более сильной позиции".

Вэнс добавил: "Я могу с уверенностью сказать вам, что все пойдет на пользу Соединенным Штатам Америки, но мы собираемся использовать все инструменты, которые у нас есть, военные, экономические, дипломатические, чтобы убедиться, что мы придем к правильному решению".