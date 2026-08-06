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Таджикистан и Турция обсудили расширение сотрудничества в энергетике

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Заместитель министра энергетики и водных ресурсов Таджикистана Манучехр Сафарзода и председатель Таджикско-турецкого делового совета Рунеш Четин в ходе встречи обсудили перспективы расширения двустороннего сотрудничества в энергетике, сообщает пресс-центр Минэнерго Таджикистана.

По информации министерства, участники встречи рассмотрели вопросы привлечения инвестиций, реализации совместных проектов, а также дальнейшего развития торгово-экономических связей между Таджикистаном и Турцией.

Сафарзода отметил потенциал для расширения сотрудничества с турецкими компаниями в энергетическом секторе. По его словам, министерство заинтересовано в развитии взаимодействия с турецкими партнерами, в том числе в сфере поставок современного энергетического оборудования, внедрения новых технологий и привлечения инвестиций для реализации отраслевых проектов.

В свою очередь Четин подтвердил заинтересованность Таджикско-турецкого делового совета в дальнейшем укреплении торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между двумя странами.

Как отмечает пресс-служба Министерства энергетики и водных ресурсов, турецкая сторона выразила готовность рассмотреть возможность участия компаний Турции в реализации энергетических проектов в Таджикистане, а также в поставках современного оборудования для отрасли.

Таджикистан Турция
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