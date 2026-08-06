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Президент Киргизии заявил о правильности курса сотрудничества с Россией

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Президент Киргизии Садыр Жапаров в своем обращении к участникам Киргизско-российского экономического форума заявил о правильности выбранного курса сотрудничества.

"В ходе состоявшихся в прошлом году переговоров с президентом России Владимиром Путиным были определены долгосрочные ориентиры дальнейшего развития киргизско-российского сотрудничества. Динамика двусторонних отношений подтверждает правильность выбранного курса", - сказал Жапаров в видеообращении.

По его словам, Киргизия рассматривает Россию как стратегического партнёра и союзника.

"Наши страны объединяет общая история, духовная и культурная близость, взаимное уважение и доверие. Именно эти прочные основы позволяют нам уверенно двигаться вперёд, расширяя взаимодействие в интересах благополучия наших народов. По итогам 2025 года торгово-экономическое взаимодействие приблизилось к $4 млрд, а число предприятий с российским участием в Кыргызстане превысило 1,8 тыс. компаний. Последовательно укрепляется и инвестиционное сотрудничество: Россия традиционно входит в число крупнейших инвесторов в экономику республики и остаётся надёжным партнёром для реализации стратегически важных проектов", - отметил Жапаров.

Он добавил, что достигнутые результаты рассматриваются как основа для нового этапа киргизско-российского партнёрства.

"Республика рассматривает российский рынок как одно из ключевых направлений для продвижения отечественной продукции. Убеждён, что дальнейшее развитие торгово-экономического сотрудничества и создание благоприятных условий для взаимной торговли позволят существенно расширить присутствие киргизской продукции на российском рынке и открыть новые возможности для бизнеса наших стран. В свою очередь, Кыргызстан последовательно совершенствует инвестиционное законодательство и формирует благоприятные условия для бизнеса", - заключил Жапаров.

Владимир Путин Садыр Жапаров Киргизия РФ
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