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Свыше 40 соглашений подписано по итогам Российско-киргизского экономического форума

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - По итогам Российско-киргизского экономического форума подписано свыше 40 соглашений на более чем $800 млн, сообщил журналистам в четверг глава Российско-киргизского фонда развития Артем Новиков.

"По нашим предварительным оценкам, подписано более 40 документов на более $800 млн. Это как инвестиционные соглашения, соглашения о реализации крупных инфраструктурных проектов, также и совместные экспортно-импортные контракты между предпринимателями двух стран", - сказал Новиков.

По его словам, также подписаны соглашения между регионами и городами двух стран о направлении и развитии совместного межрегионального сотрудничества двусторонней повестки.

"В числе подписанных документов в том числе есть проекты по строительству солнечных станций, по развитию инфраструктуры киргизских железных дорог. Также подписано соглашение о создании бесшовного мобильного оператора, которое позволит существенно упростить перемещение и связь между гражданами двух государств", - отметил Новиков.

Артем Новиков Киргизия
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