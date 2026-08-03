Природные пожары в Греции в целом удалось взять под контроль

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Экстренным службам удалось в основном справиться с распространением разрушительных природных пожаров, охвативших в июле Грецию, сообщают в понедельник западные СМИ.

В частности, пожарные в значительной степени взяли под контроль пожар к западу от Афин, который выжег до этого 10 тыс. гектаров территории. Вокруг столицы Греции проведена эвакуация 1 тыс. человек. В районе Беотия не осталось очагов огня.

Всего к борьбе со стихией привлекли около 500 пожарных; задействованы более 20 самолетов и вертолетов, которые сбрасывают воду на охваченные огнем участки.

Ранее СМИ сообщали, что при тушении пожаров над областью Аттика столкнулись два вертолета, в результате чего погибли два человека, еще двое получили ранения. Из-за приближения огня только с острова Крит власти эвакуировали более 7 тыс. человек.

Пожарные службы продолжают работу.