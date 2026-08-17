Трамп признал наличие закрытого канала связи с представителями КСИР

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп признал, что у Вашингтона сохраняется канал связи с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана, написал в соцсети корреспондент Fox News Трей Йинг.

"Президент подтвердил, что существует прямой закрытый канал связи с представителями КСИР", - сообщил он.

По словам Трампа, иранцы "хорошие игроки в покер, но они умирают".

Он также выразил убеждение в том, что Иран должен "поднять белый флаг капитуляции".