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В КСИР заявили об отсутствии переговоров с США

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Корпус стражей Исламской революции (КСИР) в настоящий момент не ведет переговоров с США вопреки утверждениям американского президента Дональда Трампа, заявил представитель КСИР Сардар Мохиби в понедельник.

"Нет никаких переговоров между КСИР и США. Утверждения Трампа - это просто фантазии, порожденные иллюзиями и кошмарами, вытекающими из поражения и отчаяния на войне", - приводит его слова телеканал Press TV.

Ранее в понедельник Fox News сообщал, что, по словам Трампа, у Вашингтона есть прямой канал связи с КСИР.

Хроника 28 февраля – 17 августа 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
КСИР США Дональд Трамп Иран
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