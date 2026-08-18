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Душанбе запросил у Тегерана около 2,6 млн тонн топлива, включая 2 млн тонн нефти

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Министр транспорта Таджикистана Азим Иброхим обсудил с министром дорог и градостроительства Ирана Фарзоной Содик импорт из исламской республики 2,55 млн тонн горючих материалов, включая 2 млн тонн сырой нефти, 150 тыс. тонн бензина, 300 тыс. тонн дизельного топлива и 100 тыс. тонн авиакеросина.

Как сообщает пресс-центр Минтранса Таджикистана, в частности, стороны рассмотрели вопросы транспортного и логистического сотрудничества, грузоперевозок, транзита и поставок топлива, в том числе организацию поставок нефтепродуктов и сырой нефти из Ирана в Таджикистан.

"Геополитическая ситуация в мире привела к сокращению импорта горючего в Республику Таджикистан. Более 80% горючего ранее поступало в Таджикистан из России", - цитирует пресс-центр Иброхима.

По его словам, общий объем запрошенного у Ирана топлива составляет 2,55 млн тонн, или около 51 тыс. железнодорожных вагонов.

Иброхим предложил иранской стороне организовать специализированные составы из вагонов-цистерн для перевозки топлива, а также создать специальный режим с "зеленым коридором" для вагонов с горючим для Таджикистана при их следовании по железнодорожной сети Ирана.

Кроме того, таджикская сторона предложила предоставить льготы в рамках концессионного соглашения по строительству и эксплуатации логистического центра "Таджикистан" в иранском порту Чабахар.

Стороны также обсудили вопросы автомобильных перевозок таджикского транспорта по территории Ирана, предоставления скидок на наземные и навигационные услуги и топливо в аэропортах Ирана, а также страхования рейсов таджикской авиакомпании "Сомон Эйр" иранскими страховыми компаниями.

По данным Минтранса, за шесть месяцев 2026 года между Таджикистаном и Ираном было перевезено 432,79 тыс. тонн грузов, что на 117,5% больше показателя за аналогичный период 2025 года. Из этого объема 333 924 тонны пришлось на железнодорожный транспорт и 98 866 тонн - на автомобильный.

Иброхим отметил, что сейчас объем обмена нефтепродуктами между двумя странами составляет около 800 тыс. тонн в год. При решении существующих вопросов, запуске новых логистических механизмов и привлечении транзитных возможностей соседних стран этот показатель может вырасти в несколько раз.

Стороны обсудили создание нового логистического коридора "Иран - Афганистан - Таджикистан - Китай", включая проект строительства железной дороги. По словам Иброхима, реализация этого маршрута может сократить расстояние доставки грузов примерно на 2 тыс. км и время в пути - до 10 дней по сравнению с рядом существующих морских маршрутов.

Содик, в свою очередь, выразила готовность содействовать решению обозначенных вопросов, в том числе посредством координации межведомственных рабочих групп и поддержки совместных проектов.

4 августа иранской стороне дипломатическим путем был представлен окончательный проект "Холдинг Азия Групп Таджикистан" по созданию логистического центра "Таджикистан" в порту Чабахар.

В январе 2025 года в ходе государственного визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Таджикистан были подписаны 23 документа о двустороннем сотрудничестве. В частности, стороны подписали программу сотрудничества в развитии транзита грузов через порт Чабахар.

Иран Таджикистан
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