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Таджикистан получил первые партии нефти и нефтепродуктов из Ирана

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Таджикистан получил первые партии нефти и нефтепродуктов из Ирана, сообщило интернет-издание "Азия-Плюс" со ссылкой на Министерство энергетики и водных ресурсов страны.

Объем полученных поставок и их коммерческие условия ведомство не пока не раскрыло.

В августе Таджикистан заявил, что договорился с Ираном об импорте 2,55 млн нефти и нефтепродуктов в год на фоне снижения поставок нефтепродуктов из России. В том числе Душанбе запросил 2 млн тонн нефти, 300 тысяч тонн дизтоплива, 150 тысяч тонн бензина и 100 тысяч тонн авиационного топлива в год.

По расчетам Минтранса, для перевозки этого объема потребуется примерно 51 тыс. железнодорожных вагонов. Душанбе предложил создать специализированные поезда из вагонов-цистерн и обеспечить "зеленый коридор" для транзита топлива по иранской железнодорожной сети. Таджикистан и Иран не имеют общей границы, и грузовое сообщение между ними идет через территорию третьих стран. За первое полугодие 2026 года, по данным Минтранса, между Таджикистаном и Ираном было перевезено 432,8 тысячи тонн грузов, в том числе 334 тысячи тонн железнодорожным транспортом.

Переработка иранской нефти в Таджикистане возможна на крупнейшем в стране НПЗ TK-Oil в свободной экономической зоне "Дангар". Его проектная мощность составляет около 1,2 млн тонн нефти в год. Предприятие долгое время не могло выйти на полноценную работу, в том числе из-за недостатка сырья.

По статистике, основным поставщиком нефтепродуктов в Таджикистан остается Россия. В январе-июне 2026 года Таджикистан импортировала 599,5 тыс. тонн нефтепродуктов, на долю России пришлось более 90% поставок.

Иран Минтранс Таджикистан TK-Oil Минэнерго
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