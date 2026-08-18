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ЦИК Замбии заявил о переизбрании действующего президента на второй срок

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Действующий президент Замбии Хакаинде Хичилема добился переизбрания уже в первом туре президентских выборов, сообщает Lusaka Times со ссылкой на ЦИК страны.

Хичилема - лидер либеральной Объединенной партии национального развития - набрал около 60,5% голосов, за него проголосовали более 2,96 млн человек.

Его главный оппонент и лидер оппозиционной Партии национального примирения за единство и процветание Брайан Мундубиле набрал почти 38% голосов, получив поддержку приблизительно 1,9 млн избирателей.

Оставшиеся голоса распределились между еще 11 кандидатами.

Мундубиле не согласен с результатами выборов. Он заявил, что его партия получила информацию о возможной подтасовке голосов на избирательных участках, и потребовал провести независимое расследование. В партии Хичилемы отвергли такие обвинения и настояли на том, что избирательный процесс прошел надлежащим образом.

На прошлой неделе в Замбии состоялись президентские, парламентские и местные выборы. Изначально предполагалось, что результаты голосования будут обнародованы 17 августа, однако из-за беспорядков на избирательных участках ЦИК на сутки отложил объявление результатов.

Впервые Хичилема был избран на должность президента Замбии в 2021 году, это были шестые президентские выборы, в которых он принимал участие.

Хичилема утверждает, что за 5 лет на посту смог добиться значительного экономического роста, хотя получил страну в состоянии кризиса, и говорит, что ему потребуется еще 5 лет на улучшение инфраструктуры страны и ситуации на рынке труда.

ЦИК Замбия Брайан Мундубиле Хакаинде Хичилема
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