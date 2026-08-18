Президенты ОАЭ и США обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян обсудили по телефону двустороннее сотрудничество и события на Ближнем Востоке, в том числе - иранский конфликт, сообщает агентство ВАМ.

Президенты обменялись взглядами на недавние события на Ближнем Востоке и продолжающиеся усилия по урегулированию.

Также они бсудили сотрудничество между двумя странами, пути укрепления отношений и вопросы, представляющие взаимный интерес.