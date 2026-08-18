США возобновят переговоры с Ираном, когда решат, что Тегеран готов к сделке

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп поручил американским переговорщикам вернуться к диалогу с Ираном только в том случае, если Иран будет готов заключить нужное Вашингтону соглашение, сообщает во вторник "Аль-Джазира" со ссылкой на источник.

"Президент Дональд Трамп попросил переговорную команду США повременить с переговорами с Ираном до тех пор, пока Тегеран не будет готов заключить соглашение", - передает телеканал со ссылкой на американское официальное лицо.

По словам собеседника "Аль-Джазиры", США и Иран в последнее время проводили "положительные переговоры", но американский президент решил подождать более подходящего времени.

Источник отметил, что внутри администрации США нет разногласий по вопросу переговоров.

Ранее во вторник Трамп заявил, что сейчас никакие переговоры с иранской стороной не ведутся и не планируются. В свою очередь глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что "Америка умоляет нас о переговорах".