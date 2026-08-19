Трамп не исключил возобновления переговоров с Ираном

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты могут возобновить переговоры с Ираном в определенный момент, однако сейчас он не видит в этом необходимости.

"Возможно, в какой-то момент. Но сейчас, мне кажется, ситуация и так очень хорошая", - заявил он журналистам в среду, отвечая на вопрос о том, намерен ли он возобновить переговоры с Ираном.

Трамп вновь выразил мнение, что сейчас США полностью контролируют Ормузский пролив.

Во вторник "Аль-Джазира" со ссылкой на источник сообщала, что Трамп поручил американским переговорщикам вернуться к диалогу с Ираном только в том случае, если Иран будет готов заключить нужное Вашингтону соглашение.