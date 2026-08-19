Поиск

Трамп не исключил возобновления переговоров с Ираном

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты могут возобновить переговоры с Ираном в определенный момент, однако сейчас он не видит в этом необходимости.

"Возможно, в какой-то момент. Но сейчас, мне кажется, ситуация и так очень хорошая", - заявил он журналистам в среду, отвечая на вопрос о том, намерен ли он возобновить переговоры с Ираном.

Трамп вновь выразил мнение, что сейчас США полностью контролируют Ормузский пролив.

Во вторник "Аль-Джазира" со ссылкой на источник сообщала, что Трамп поручил американским переговорщикам вернуться к диалогу с Ираном только в том случае, если Иран будет готов заключить нужное Вашингтону соглашение.

Хроника 28 февраля – 19 августа 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Дональд Трамп Иран США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: среда, 19 августа

Швейцария присоединилась к ряду мер из 20-го пакета санкций ЕС против РФ

Сестра Ким Чен Ына заявила, что не в курсе контактов лидеров КНДР и США

 Сестра Ким Чен Ына заявила, что не в курсе контактов лидеров КНДР и США

В США предупредили о риске военного конфликта Израиля и Турции

Назарбаев официально лишен права обращаться к народу с инициативами по внешней политике Казахстана

 Назарбаев официально лишен права обращаться к народу с инициативами по внешней политике Казахстана

В Хорватии задержан еще один подозреваемый в подрыве "Северных потоков"

 В Хорватии задержан еще один подозреваемый в подрыве "Северных потоков"

РФ и Украина провели обмен военнопленными по формуле 103 на 103

Источники FT предупредили о возможном ударе Ирана по объектам США в Европе при новой эскалации

 Источники FT предупредили о возможном ударе Ирана по объектам США в Европе при новой эскалации

Тегеран объявил персонами нон грата двух сотрудников французского посольства

 Тегеран объявил персонами нон грата двух сотрудников французского посольства

Запасы газа в подземных хранилищах Европы выросли до 61,37%
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11263 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3533 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 453 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 294 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов