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В Тегеране заявили о просьбах США о переговорах на иранских условиях

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - США "умоляют" Иран о переговорах на иранских условиях, заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи. Об этом сообщает "Аль-Джазира".

Министр высказал мнение, что Иран победил в конфликте с США, а потому 13 из 14 условий меморандума о взаимопонимании, который США заключили с Ираном, были в иранскую пользу.

Ранее в этот день Трамп заявил, что сейчас никакие переговоры с иранской стороной не ведутся и не планируются.

В июне США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании. В нем Тегеран обязывался открыть Ормузский пролив для навигации, а США соглашались снять с Ирана морскую блокаду. Кроме того, иранская сторона в очередной раз заверяла, что не стремится получить ядерное оружие. Однако позже стороны перестали выполнять условия меморандума и возобновили боевые действия друг против друга. В последние недели в боевых действиях наступила пауза.

Хроника 28 февраля – 18 августа 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Аббас Аракчи Иран МИД США
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