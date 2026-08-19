В парламенте Ирана заявили, что давление на Тегеран не поможет США заключить соглашение

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Власти США напрасно считают, что усиление давления на Тегеран позволит добиться выгодного американской стороне соглашения, заявил спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф.

"Американцы считают, что усилив давление на Иран, они добьются уступок, о которых мы ранее не договаривались. Но Бессенту и Хегсету эта задача не по плечу", - написал он в соцсети X, говоря о министре финансов США Скотте Бессенте и о главе Пентагона Пите Хегсете.

По мнению Галибафа, США теперь нужно работать над исправлением их собственных ошибок, допущенных при контактах с Ираном. "Перестаньте ожидать чуда от вашей команды клоунов и займитесь решением тех проблем, которые вы сами и создали", - добавил он.

Галибаф - один из руководителей делегации Ирана на переговорах с США.