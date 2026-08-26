Глава МИД Египта заявил о тупике в переговорах США и Ирана

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Ближний Восток становится более непредсказуемым из-за того, что американо-иранские переговоры зашли в тупик, заявил глава МИД Египта Бадр Абдель Аты.

"Есть проблема. Как вы видите, сейчас они находятся не в состоянии мира, но и не в состоянии войны", - заявил он изданию The National, говоря о США и Иране.

Абдель Аты выразил мнение о том, что переговоры между двумя странами "зашли в тупик", что делает Ближний Восток крайне нестабильным и непредсказуемым регионом.

По его словам, иранская сторона уверила его в том, что они готовы придерживаться меморандума о взаимопонимании. Однако египетский министр считает, что сейчас переговорами с иранской стороны занимаются не столько дипломаты, сколько Корпус стражей Исламской революции. Министр подчеркнул, что необходимо, несмотря ни на что, продолжать поиски решения конфликта между Вашингтоном и Тегераном.

Глава МИД заявил, что из-за продолжающего конфликта в секторе Газа, блокады Ормузского пролива и ударов йеменских хуситов по судам в Красном море египетская экономика испытывает сложности и попала в "идеальный шторм".

Египет является одним из посредников в переговорах между США и Ираном.