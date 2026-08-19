Трамп рассматривает отсрочку введения пошлин в 50% в отношении Канады

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность отсрочки введения таможенных пошлин в 50% на товары из Канады, сообщает Poilitico со ссылкой на осведомленные источники.

По словам трех собеседников издания, соглашение между США и Канадой о предотвращении введения новых пошлин на канадские товары сейчас рассматривается Трампом.

Теперь от его решения зависит, вступят ли они в силу, как и планировалось, в 00.01 по Вашингтону (07.01по мск) 19 августа.

Как отмечает издание, чиновники США и Канады уже несколько дней ведут прямые переговоры. При этом администрация американского президента настаивает на том, чтобы Канада отменила ответные меры, которые она приняла против тарифов Трампа в прошлом году, включая запреты на спиртные напитки из США и пошлины на американские автомобили.

Потенциальная сделка, которая готовится, также включает в себя уступки Канады в отношении тарифной квоты на молочные продукты.

По данным источников издания, разногласия по пошлинам на автомобили пока остаются главным камнем преткновения.

Согласно собеседникам, Канада добивается снижения автомобильных тарифов в 25%, а также хочет, чтобы пошлины распространялись только на автомобили, произведенные за пределами Северной Америки.

В то же время США ясно дали понять, что возвращение американского вина и крепких спиртных напитков на прилавки Канады является "красной линией" в переговорах.

Участники переговоров надеются, что небольшая сделка по этим вопросам может открыть путь к более широким переговорам между двумя странами по североамериканскому торговому соглашению, которое должно быть пересмотрено в этом году, подчеркивает Politico.

Хотя пошлины, которые должны вступить в силу в среду, затронут лишь небольшой процент торговли между двумя странами, они могут подорвать более широкие переговоры о торговле товарами и услугами между двумя странами на сумму почти в $1 трлн, добавляет издание.

В июле Трамп подписал прокламацию, предусматривающую дополнительные пошлины в 50% на импорт целого ряда товаров из Канады: от вина до хоккейных клюшек и цемента.

В указе предусматривалось, что пошлины вступят в силу через месяц, чтобы дать возможность продолжить переговоры.

Во вторник офис премьер-министра Канады Марка Карни подтвердил журналистам, что он и Трамп "сегодня днём снова обсудили текущие переговоры".