Трамп приостановил введение пошлин в 50% в отношении Канады

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU -Президент США Дональд Трамп сообщил, что приостановил на три дня введение 50-процентных пошлин в отношении Канады в ожидании заключения торговой сделки.

"Я приостановил действие 50-процентных пошлин на товары из Канады, которые должны были вступить в силу завтра утром, на три дня в связи с тем, что Канада и США заканчивают работу над документами по сделке", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Он также добавил, что проект нефтепровода Keystone XL, прекращенный при экс-президенте Джо Байдене, может быть возобновлен.

Ранее издание Politico со ссылкой на осведомленные источники сообщало, что Трамп рассматривает возможность отсрочки введения таможенных пошлин в 50% на товары из Канады.

В июле Трамп подписал прокламацию, предусматривающую дополнительные пошлины в 50% на импорт целого ряда товаров из Канады: от вина до хоккейных клюшек и цемента.

В указе предусматривалось, что пошлины вступят в силу через месяц, чтобы дать возможность продолжить переговоры.