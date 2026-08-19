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Иран отрицает причастность к запуску ракет в сторону ОАЭ

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи отверг обвинения ОАЭ в том, что Тегеран выпустил по стране две баллистические ракеты.

"Представитель министерства иностранных дел полностью отверг заявление ОАЭ о том, что Иран запустил ракету по территории страны, выразив сожаление по поводу обвинений в адрес Исламской Республики Иран и назвав такое поведение противоречащим принципу добрососедства и подрывающим усилия по укреплению доверия между странами региона и предотвращению эскалации нестабильности в регионе", - пишет агентство FARS.

Багаи также призвал "все региональные стороны избегать необоснованных обвинений в адрес Ирана".

Представитель МИД заявил, что при любой оценке ситуации необходимо учитывать продолжающиеся "злонамеренные действия" США и Израиля, направленные против мира и безопасности в регионе.

Ранее министерство обороны ОАЭ сообщило, что Иран запустил две баллистические ракеты в сторону ОАЭ, однако обе упали, не долетев до территории страны

"Системы ПВО обнаружили две баллистические ракеты, запущенные из Ирана в сторону нашей страны. Одна из них упала за пределами территориальных вод страны, другая - в территориальных водах", - говорится в сообщении министерства в социальной сети X.

В минобороны ОАЭ подчеркнули, что военные находятся в состоянии повышенной боевой готовности и готовы решительно ответить на любую угрозу в отношении страны.

Иран ОАЭ ракеты
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