Президент Таджикистана поручил ускорить цифровизацию госуслуг

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил обеспечить полный перевод приоритетных государственных услуг в электронную форму и интеграцию государственных информационных систем, сообщила его пресс-служба.

Такие поручения были даны на первом заседании Совета при президенте Таджикистана по развитию цифровой экономики, состоявшемся в Душанбе. Участники заседания рассмотрели приоритетные направления и меры по реализации среднесрочной программы развития цифровой экономики на 2026-2030 годы, а также вопрос полной цифровизации государственных услуг и интеграции баз данных.

Рахмон отметил, что цифровизация должна способствовать повышению качества жизни населения, экономии времени граждан и предпринимателей, сокращению издержек, повышению прозрачности государственного управления и конкурентоспособности экономики.

По его словам, несмотря на внедрение информационных систем и электронных услуг, сохраняются проблемы разрозненного функционирования систем, повторного запроса одних и тех же данных и сохранения бумажных процедур.

В связи с этим он определил в качестве приоритетов интеграцию информационных систем, защиту персональных данных, обеспечение кибербезопасности и соблюдение принципа "данные предоставляются только один раз".

Агентству инноваций и цифровых технологий совместно с Минюстом и другими государственными органами поручено представить поэтапный план полного перевода приоритетных государственных услуг в электронную форму.