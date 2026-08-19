Трамп заявил, что значение Ормузского пролива для торговли будет снижаться

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Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Ормузский пролив в будущем будет играть значительно менее важную роль для мировой торговли, заявил в среду президент США Дональд Трамп.

"Мне кажется, что Ормузский пролив станет менее важным", - сказал он журналистам в Белом доме.

Трамп пояснил, что из-за того, что в последние месяцы из-за иранского кризиса суда периодически не могут пройти через пролив, покупатели энергоресурсов стали искать альтернативы. В частности, по его словам, США стали активнее экспортировать углеводороды.