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Новая партия топлива поступила из России в Абхазию

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Партия российского топлива объемом почти 1 тыс. тонн поступила в Абхазию, сообщила пресс-служба абхазской топливной компании "Апсны Ойл".

Согласно сообщению, завезено 960 тонн бензина марки АИ-92 в рамках действующего контракта с ПАО "Роснефть".

Ранее министр энергетики Батал Мушба заявил журналистам, что проблемы с топливом в Абхазии носят временный характер. Он отметил, что "ситуация на российском рынке отражается и на Абхазии, но правительство ежедневно мониторит ее и принимает меры".

Ранее, 11 августа, по его словам, в республику было доставлено 1 тыс. тонн топлива из России.

"Поставки топлива в Абхазию не прекращаются, они носят системный характер. К сожалению, внешние обстоятельства не позволяют в полном объеме завезти очень большие партии", - отметил он.

Правительство республики 13 августа заявило, что некоторым топливным компаниям разрешили ввозить бензин из Грузии. По данным абхазских СМИ, из Грузии в Абхазию за последнее время было ввезено около 680 тонн автомобильного топлива, что позволило обеспечить бензином восточные районы республики и частично столицу республики Сухум. При этом стоимость топлива из Грузии выше, чем российского.

Роснефть Абхазия
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