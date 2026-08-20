Уолл-стрит выросла в среду, акции Moderna подорожали в 2,8 раза

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Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили в плюсе торги в среду.

Поддержку рынку акций оказало падение доходности гособлигаций США после заявления Минфина об увеличении объемов обратного выкупа долгосрочных долговых обязательств (с погашением через 10-30 лет) в рамках операций по поддержке ликвидности на рынке. Объем выкупа будет увеличен с максимум $2 млрд до не менее $4 млрд за одну операцию на период с 9 сентября по 4 ноября, говорится в сообщении Минфина. На этот период запланировано семь таких операций.

Котировки акций Moderna Inc. взлетели почти в 2,8 два раза после того, как она сообщила о положительных промежуточных результатах клинических испытаний, в которых разработанная ей мРНК-вакцина от меланомы применяется в сочетании с популярным противораковым препаратом Keytruda производства Merck & Co. Рыночная стоимость Merck выросла на 12,6%.

Цена бумаг Marvell Technology подскочила почти на 10% на новости, что выпускающая телекоммуникационное оборудование и чипы компания предоставила Google, входящей в Alphabet Inc., варрант на покупку своих акций на сумму порядка $12,2 млрд. Такое право было предоставлено в рамках заключенного в июле соглашения о расширенном партнерстве, предусматривающего совместную разработку компаниями чипов для инфраструктуры искусственного интеллекта.

Акции Analog Devices подешевели на 0,9%, хотя американский производитель полупроводниковой продукции в третьем финансовом квартале увеличил чистую прибыль более чем в два раза, выручку - на 40%, при этом скорректированная прибыль и выручка превысили ожидания аналитиков.

Цена бумаг Estee Lauder Cos. увеличилась на 16%. Производитель косметики и парфюмерии в четвертом квартале 2026 финансового года сократил чистый убыток в 4,7 раза и увеличил выручку на 6,3%.

Капитализация TJX Cos. опустилась на 4,2%, хотя владелец сети магазинов товаров по сниженным ценам во втором квартале 2027 финансового года получила выручку и скорректированную прибыль лучше прогнозов рынка.

Американская Target Corp., владеющая одной из крупнейших сетей супермаркетов в США, нарастила чистую прибыль во втором финансовом квартале вдвое благодаря возврату уплаченных пошлин, при этом скорректированный показатель превзошел прогнозы рынка. Акции компании подорожали на 4,3%.

Стоимость бумаг Lowe's Cos. повысилась на 2%. Владелец второй по величине в США сети магазинов товаров для дома увеличил выручку во втором финансовом квартале на 8%, при этом ее чистая прибыль осталась на уровне предыдущего года.

Застройщик Toll Brothers сократил чистую прибыль и выручку в третьем финансовом квартале, однако оба показателя превзошли прогнозы рынка. Цена акций компании поднялась на 4%.

Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 0,22% и составил 53463,05 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 увеличилось на 0,21% - до 7707,98 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,16% и завершил торги на отметке 26331,09 пункта.