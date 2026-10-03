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Сестра Ким Чен Ына заявила об испытании ракеты средней дальности, меняющей траекторию полета

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Военные КНДР провели испытание стратегической ракеты средней дальности с передовыми технологиями изменения траектории полета, заявила в субботу сестра северокорейского лидера, заведующая отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон.

"Каждый раз, когда мы активизируем режим волнообразной траектории полета ракеты, враг не может отследить ее после того, как она первый раз меняет курс", - приводят западные СМИ слова Ким Е Чжон.

В миреЮжнокорейские военные полагают, что запущенная КНДР ракета была баллистическойЧитать подробнее

При этом она сослалась на заявления Японии и Южной Кореи по поводу пуска этой ракеты и отметила, что они показывают ограниченные способности Токио и Сеула по слежению за ракетой. Также она указала на скорость ракеты и на ее способность менять направление полета на низких высотах с использованием технологий искусственного интеллекта.

"Иными словами, это значит, что избежать атаки не удастся", - резюмировала она.

Она добавила, что за испытаниями наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын.

Ранее агентство "Ренхап" со ссылкой на южнокорейское военное командование передавало, что ракета, которую северокорейские военные запустили в субботу в направлении Японского моря, оказалась баллистической. "Пуск зафиксирован приблизительно в 6:30 (00:30 мск) утра из района города Вонсана, ракета пролетела более 700 км", - говорилось в уведомлении Объединённого комитета начальников штабов.

СМИ отмечают, что КНДР за этот год проводила более 10 ракетных испытаний.

КНДР Ким Е Чжон Ким Чен Ын
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Сестра Ким Чен Ына заявила об испытании ракеты средней дальности, меняющей траекторию полета

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