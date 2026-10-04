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Трамп заявил, что не решил, как поступить с Ираном

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что ему еще предстоит принять решение о том, какими методами положить конец иранскому кризису.

"Мне нужно будет принять решение по Ирану. Ирану пришлось тяжело. И теперь нам надо определить, как поступить с ним: по-хорошему или по-плохому", - сказал он журналистам в Вашингтоне.

Трамп в последние недели регулярно заверяет, что так или иначе скоро положит конец конфликту с Ираном. Он много раз повторял, что урегулирование может состояться после промежуточных выборов, которые пройдут в США в начале ноября. Также президент США не исключал, что кризис может завершиться и до выборов.

При этом Трамп часто говорил в своих выступлениях, что допускает проведение новых военных операций против Ирана, если эта страна не согласится заключить устраивающее его соглашение по спорным вопросам.

Дональд Трамп Иран США
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