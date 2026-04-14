Основатель самого закредитованного застройщика мира признал вину в мошенничестве

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Основатель самого закредитованного застройщика мира China Evergrande Хёй Каянь признал вину в махинациях с привлечением капитала, нецелевом расходовании средств и ряде других преступлений, пишет Reuters со ссылкой на сообщение Народного суда промежуточной инстанции города Шэньчжэнь в его официальном аккаунте в WeChat.

Хёй Каянь признал вину и раскаялся в своих действиях в ходе судебных слушаний в понедельник и вторник.

Его и Evergrande также обвиняют в незаконной выдаче займов, махинациях с выпуском ценных бумаг и подкупе чиновников.

Вердикты будут вынесены позднее, однако точная дата неизвестна. За незаконное привлечение средств Хёй Каяню грозят пожизненное заключение и конфискация имущества. Пожизненный срок предусмотрен в качестве наказания и за подкуп.

Бизнесмен не появлялся на публике с момента его задержания китайскими властями в 2023 году. В 2024 году ему выписали штраф на $6,6 млн и пожизненно запретили деятельность на рынке ценных бумаг, выявив искажение финансовых показателей флагманским подразделением Evergrande и его махинации с ценными бумагами.

Основанная в 1996 году Evergrande когда-то была крупнейшим застройщиком в Китае. В 2017 году её капитализация достигала $50 млрд, а состояние Хёй Каяня (по данным Forbes) - $45,3 млрд, что делало его богатейшим человеком Азии. На волне успеха компания реализовала более 1,3 тыс. строительных проектов в 280 городах и вышла на рынки бутилированной воды, профессионального футбола и электромобилей.

Однако затем в Evergrande случился долговой кризис - задолженность превысила $300 млрд, и в конце 2021 года она допустила дефолт по долларовым облигациям. Договориться с кредиторами о реструктуризации задолженности не удалось, и в 2024 году суд вынес постановление о ликвидации компании. В 2025 году ее акции были сняты с торгов в Гонконге.

Проблемы Evergrande считают одним из ключевых триггеров затяжного спада на китайском рынке недвижимости, отмечает Bloomberg.