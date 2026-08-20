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Ученые зафиксировали резкий рост вспышек на Солнце

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Ученые фиксируют резкий рост активности Солнца, за сутки произошло 19 вспышек. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН.

"Выходящая с обратной стороны Солнца новая активная область довольно заметно увеличила темп солнечных вспышек", - говорится в сообщении лаборатории.

"Вчера за сутки произошло 19 таких событий, в том числе первая за много дней вспышка уровня M", - сообщают учёные.

По их данным, "группа пятен уже видна с Земли на левом краю Солнца и даже получила номер в каталоге - 4513".

Ученые отмечают, что активный центр проходит пик, поэтому дальнейшее усиление вспышечной активности маловероятно.

По оценкам специалистов, отдельные геомагнитные всплески возможны до пятницы. "Геомагнитная активность сохраняется примерно на том же повышенном уровне, что и последние два дня. Земля всё ещё находится в потоке солнечного ветра с повышенной скоростью и температурой", - сказано в сообщении.

ИКИ РАН Институт солнечно-земной физики РАН Солнце
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