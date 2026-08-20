Ученые зафиксировали на Солнце самую мощную вспышку за август

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - На Солнце зарегистрирована самая мощная вспышка класса М за август, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН.

"На Солнце вторая M-вспышка за сутки и одновременно самое сильное событие в этом месяце. Измеренный балл - M1.88", - говорится в сообщении лаборатории.

По ее данным, источником вспышки стала активная область 4513, которая в среду вышла на видимую сторону Солнца с обратной стороны.

Ранее в четверг ученые зафиксировали резкий рост активности Солнца, за сутки произошло 19 вспышек, в том числе вспышка класса M.

Солнечные вспышки делятся на пять категорий в зависимости от интенсивности рентгеновского излучения: А, В, C, М и Х. Вспышки класса М относятся к сильным, они могут вызвать радиопомехи на Земле и возможные геомагнитные бури.