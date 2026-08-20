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В Тегеране предупредили о последствиях санкций США против Ирана

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Объявленные президентом США Дональдом Трампом предстоящие санкции в отношении Ирана только усилят враждебность иранцев, а также ударят по экономике и суверенитету всех стран в мире, заявил глава МИД республики Аббас Аракчи.

"Так называемый экономический День Д (отсылка ко дню высадки союзников в Нормандии в 1944 году - ИФ) - это отвлечение внимания от собственного кризиса в Америке: беспрецедентного госдолга и стремительно растущих расходов на обслуживание процентов. Удвоение ставки на провалившуюся политику приведет лишь к дальнейшему поражению и враждебности со стороны иранцев", - написал он в четверг в соцсети Х.

По словам Аракчи, "экономический терроризм США угрожает мировой экономике и суверенитету стран по всему миру".

Ранее американский президент объявил, что начинает операцию по мощному экономическому давлению на Иран, так как эта страна, по его мнению, упустила возможность заключить с США сделку по спорным вопросам. "Никто не дал Ирану больше возможностей для заключения сделки, чем я. К сожалению для них, они не воспользовались шансом. Поэтому я сегодня объявляю о самой мощной экономической операции, которую когда-либо проводили против какой-то страны. Это будет экономическая война и изоляция, причем - в невиданных масштабах", - написал он в соцсети Truth Social.

По мнению Трампа, Иран и так находится в невыгодном положении, в том числе из-за проблем в экономике.

"Эти маньяки еле держатся на ногах, и наши исторические меры нанесут по ним удар, лишат возможности провоцировать террор по всему миру. И у Ирана никогда не будет ядерного оружия", - подчеркнул американский лидер.

Говоря об экономическом давлении, он указал, что США "требуется помощь наших союзников, чтобы изолировать и победить Иран, ликвидировать эту угрозу".

Аббас Аракчи Иран США Дональд Трамп
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