ЕС призвал США и Иран к сдержанности в свете высказанных взаимных угроз

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - В Евросоюзе не комментируют угрозу Ирана наносить удары по базам США в Европе, как и угрозу американского президента Дональда Трампа об экономических последствиях для стран, помогающих Тегерану, и призывают стороны к сдержанности, заявила Анитта Хиппер, пресс-секретарь главы дипломатии ЕС Каи Каллас.

"Мы хотим призвать все стороны к сдержанности, а также к возобновлению дипломатических усилий. С нашей точки зрения, только дипломатия может принести устойчивое решение всех нерешенных вопросов. И мы также благодарим региональных партнеров за их посреднические усилия", - сказала Хиппер.

Financial Times со ссылкой на собственные источники сообщила, что Иран рассматривает возможность нанесения ударов по американским целям в Европе в случае осложнения ситуации с США после истечения срока действия меморандума о взаимопонимании.

Трамп заявил, что страны, которые будут оказывать помощь иранской экономике, столкнутся с серьезными экономическими последствиями.

"Объявляю, что любая страна, которая разрешает своим финансовым институтам, бизнесу, аэропортам, правительственным структурам оказывать любую помощь Ирану - сама столкнется с мощными последствиями экономического характера. Незаконная перевозка нефти, своповые кредитные линии, передача наличных, предприятия по обмену валюты, реестры судов, фиктивные компании - все это должно прекратиться немедленно", - написал он в соцсети Truth Social.